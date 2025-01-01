The Mentalist
Folge 18: Kurz und schmerzlos
41 Min.Ab 12
Die Musicaldarstellerin Sharon Warwick stürzt kurz vor ihrem Auftritt von einem Hotelbalkon zu Tode. Zunächst gerät ihre angeblich alkoholkranke Konkurrentin Deandra Sutherland unter Verdacht: Sie sollte durch die jüngere Schauspielerin ersetzt werden, munkelt die Truppe. Doch als Patrick Jane auf ein Geheimnis stößt, das beide Frauen verbindet, gehen die Ermittlungen in eine andere Richtung: Plötzlich ist Produzent Warren Dodge im Visier des CBI ...
