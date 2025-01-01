Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Kirschrot

Staffel 5Folge 9
Kirschrot

The Mentalist

Folge 9: Kirschrot

41 Min.Ab 12

Auf einem Golfplatz wird der Immobilienmakler Lemuel McVie erschlagen aufgefunden. Offenbar ist das Opfer aber an anderer Stelle getötet worden. McVie hinterlässt zwei jüngere Geschwister, die er versorgt hatte. Aus seiner Akte geht hervor, dass er in seinem Vorleben als Drogendealer für die Straßengang "10th Street Ghouls" tätig war. Lemuels Schwester Juliana vermutet, dass ein Gangmitglied der "Ghouls" hinter dem Mord steckt, weil er der Ansicht war, Lem schulde ihm Geld.

