The Mentalist
Folge 8: Miranda
42 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Patrick Jane hat einen Plan, dem Massenmörder Red John ein Stück näher zu kommen: Mit Hilfe des einflussreichen Sektenführer Stiles gelingt es ihm, Red Johns Geliebte Lorelei Martins aus dem Gefängnis zu befreien. Sie soll Patrick auf die Fährte des Mannes führen, der seine Frau und seine Tochter ermordet hat - sie stellt sich aber quer. Das CBI versucht unterdessen Patrick zu finden und zu befreien, da sie vermuten, dass Lorelei Patrick entführt hätte ...
