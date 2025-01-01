The Mentalist
Folge 11: Falsche Zeit, falscher Ort
41 Min.Ab 12
Das junge Model Charlotte Coates, genannt Charlie, schleicht sich aus einer noblen Entzugsklinik und wird kurz darauf ermordet. Weder der Leiter der Entzugsklinik, Psychiater Dr. Rubin, noch Charlies Therapeutin Joanna Lyle hatten ihr Verschwinden rechtzeitig bemerkt. Beide scheinen Patrick Jane etwas zu verheimlichen, als eine weitere Verdächtige hinzukommt: das mexikanische Dienstmädchen, das ein wertvolles Rubin-Collier aus dem Haus von Charlies Eltern entwendet haben soll.
