WarnerStaffel 5Folge 20
Ein Rezept für die Liebe

42 Min. Ab 12

Wer ermordete die gut situierte Missy Roberts? Und warum schoss der Killer ihr in den Fuß? Ehemann Kip scheidet als Täter aus, da er zur Tatzeit bei einer Domina war - trotz der Eheberatung, die das Paar bei dem Radio-Psychologen Buddy Hennings absolvierte. Lisbon und Patrick Jane finden allerdings bald heraus, dass Missy und Hennings eine ganz spezielle Leidenschaft verband. War das der Grund für Missys gewaltsamen Tod?

