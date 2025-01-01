Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Frau über Bord

WarnerStaffel 5Folge 15
Frau über Bord

Frau über BordJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 15: Frau über Bord

40 Min.Ab 12

Elise Vogelsong ist nicht nur steinreich, sondern auch mausetot. Einer der Verdächtigen ist Elises Neffe Curtis Wiley, der wegen des Familienerbes mit der Ermordeten im Rechtsstreit lag. Doch nicht nur er hat ein Motiv: Auch Elises Leibarzt hatte eine Rechnung mit der für unzurechnungsfähig Erklärten offen. Ein weiteres Rätsel für Patrick Jane ist der Verbleib der Veteranin Lissie Calhoun, die in dem von Elise gestifteten Soldatenheim lebte. Hat sie etwas mit dem Mord zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen