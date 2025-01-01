The Mentalist
Folge 12: Buchstaben im Kreis
40 Min.Ab 12
Ein halbnackter Mann stürmt in Panik ein Bürogebäude, steigt in den Fahrstuhl und bricht nach Verlassen desselben tot zusammen. Wie sich herausstellt, war der Mann ein begabter Kartograph und arbeitete für das Pentagon. Offenbar hat er während seiner Arbeit einen Spionagering entdeckt. Lisbon und Jane setzen alles daran, den Mörder von Charles Whitaker zu finden.
