The Mentalist
Folge 14: Das kleine schwarze Buch
41 Min.Ab 12
Als van Pelt und Rigsby mit Klein Maddy nach Hause kommen, werden sie von einem Killer erwartet, der auf sie schießt und unerkannt entkommen kann. Irgendjemand will nacheinander alle Ex-CBI-Agenten töten, deren Handys angezapft wurden. Der Kreis der Verdächtigen wird immer kleiner. Unterdessen ermittelt Patrick Jane in dem Mord an dem Farmer Dan Becker, der tot an einer Fracking-Bohrstelle gefunden wurde. Wem stand er im Weg?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick