WarnerStaffel 6Folge 17
Folge 17: Halb Neun

41 Min. Ab 12

David Ronaldo, Bruder des Todeskandidaten Luis Cruz, wird in die Luft gesprengt. Offenbar wollte jemand verhindern, dass er die Wahrheit über den Tod von Sarah Feinberg herausfindet, die sein Bruder Luiz umgebracht haben soll. Die Ermittlungen von Lisbons Team führen schließlich zu Edward Feinberg und dessen neuer Frau Mae. Mit einem Trick will Patrick Jane herausfinden, ob die beiden etwas mit dem Mord an Ronaldo zu tun haben.

