The Mentalist
Folge 6: Nur noch fünf
42 Min.Ab 12
Die von Red John ermordete Kira Tinsley hat Patrick Jane kurz vor ihrem Tod anvertraut, dass Red John eine Tätowierung hat: drei Punkte auf seiner Schulter. Patrick Jane will alle verbliebenen Red-John-Verdächtigen zu einem gemeinsamen Treffen überreden, bei dem er herausfinden will, wer die Tätowierung trägt. Das Treffen gelingt, doch als Patrick sie mit vorgehaltener Waffe zwingt, ihre Schultern zu entblößen, erlebt er eine Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick