WarnerStaffel 6Folge 2
40 Min.Ab 12

Nachts explodiert auf der Churchill Road in Sacramento ein Wagen: Der Fahrer, Titus Stone, der bei einer Drohnen-Entwicklungsfirma arbeitete, ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nachforschungen bringen zutage, dass sein Tod mit dem Projekt "Redbird", an dem er mit seinen Chefs Kris Makenna und Elliott Winston beteiligt war, zu tun haben muss. Bei einem Einsatz in Afghanistan verfehlte eine Drohne ihr militärisches Ziel, traf ein Wohnhaus und tötete viele Menschen.

