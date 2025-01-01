Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Honig für den Bären

WarnerStaffel 6Folge 18
Honig für den Bären

Honig für den BärenJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 18: Honig für den Bären

42 Min.Ab 12

Nahe eines exklusiven Herrenclubs wird Madison Pryce tot aufgefunden. Wie sich herausstellt, arbeitete die lesbische junge Frau als Prostituierte auf dem Gelände des Foragers' Club. Betreiber Peter Kilgallen persönlich traf dieses Arrangement. Doch dann wird auch er umgebracht. Eine erste Spur führt Lisbon und Patrick Jane zu dem Golfprofi Grant Kimura, der Madison kurz vor ihrem Tod aufgesucht hat. Doch offenbar hat der Sportler eine weiße Weste ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen