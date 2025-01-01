The Mentalist
Folge 3: Höhenangst
41 Min.Ab 12
Das Team wird zu einer Hochzeitgesellschaft gerufen, bei der es einen Mord gab. Jane vermutet den Täter unter den Gästen. Bald kristallisiert sich heraus, dass es wohl eigentlich um den Diebstahl einer sehr wertvollen Bibel ging. So muss die Braut trotz allem vor den Altar treten, und auf der anschließenden Hochzeitsfeier verrät sich der Täter auch prompt. Bei dem Versuch zu fliehen, kommt es zu einer wilden Schießerei ...
