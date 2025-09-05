Villa unter Druck – Wer sichert sich die Immunität?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 10: Villa unter Druck – Wer sichert sich die Immunität?
31 Min.Ab 12
In der Villa spitzt sich die Lage zu: Der Power Player hat alle überrascht, und Serkan, Dilara sowie Lucas könnten als Nächste nominiert werden. Gleichzeitig kämpfen die Bewohner mit persönlichen Konflikten – besonders Emma, die mit ihrer Beziehung zu Umut hadert. Zusätzlich steht ein neues Spiel um die begehrte Immunität an. Wer behält die Nerven und schafft es, sich durchzusetzen? Spannung und Drama pur!
