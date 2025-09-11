Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Nadjas letzte Chance - kann sie den Power Player entlarven?

JoynStaffel 1Folge 18
Nadjas letzte Chance - kann sie den Power Player entlarven?

Nadjas letzte Chance - kann sie den Power Player entlarven?Jetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 18: Nadjas letzte Chance - kann sie den Power Player entlarven?

32 Min.Ab 12

Die Spannung in der Villa erreicht ihren Höhepunkt: Nadja wurde vom Power Player zur Exit-Kandidatin bestimmt. Ihre einzige Chance ist es, Matthias als wahren Strippenzieher zu entlarven. Doch die Mitspieler sind durch Intrigen längst auf eine falsche Spur gelockt. Während die Zeit gnadenlos tickt, setzt Nadja alles daran, die Wahrheit zu erkennen. Unterstützung bekommt sie von Isi – doch reicht das, um den entscheidenden Hinweis auf Matthias zu finden? Für Nadja heißt es: Alles oder nichts.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen