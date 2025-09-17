Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Intrigen in der Villa - falsche Spuren, echte Macht

Staffel 1Folge 16vom 17.09.2025
Intrigen in der Villa - falsche Spuren, echte Macht

Intrigen in der Villa - falsche Spuren, echte MachtJetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 16: Intrigen in der Villa - falsche Spuren, echte Macht

33 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12

Die Suche nach dem Power Player läuft auf Hochtouren. Matthias, selbst der heimliche Strippenzieher, verbündet sich mit Serkan, um den Verdacht geschickt umzulenken. Doch auf wen soll die Intrige zielen? Währenddessen sorgt ein mysteriöser Hinweis dafür, dass alle Spieler auf eine falsche Fährte gelockt werden. Vertrauen bröckelt, Allianzen zerbrechen und das Spiel wird immer undurchsichtiger. Ein twisted Game, in dem am Ende nur einer die Oberhand behalten kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

The Power
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen