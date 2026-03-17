Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
THE RACE

Behind the Scenes: Der Intro-Dreh

JoynStaffel 3Folge 11vom 17.03.2026
Behind the Scenes: Der Intro-Dreh

Behind the Scenes: Der Intro-DrehJetzt kostenlos streamen

THE RACE

Folge 11: Behind the Scenes: Der Intro-Dreh

25 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6

Der Startschuss ist gefallen, doch die Arbeit fängt erst an: Nach der Aussetzung dreht das Produktionsteam das Intro für Staffel 3. In einem rasanten Trip durch Südostasien sprintet Dave durch die ikonischen Kulissen von Hanoi, Bangkok und Singapur. Das Ziel ist klar vor Augen: In spätestens 4 Tagen müssen alle auf Benan Island angekommen sein. Ein Wettlauf gegen die Zeit und quer durch die Metropolen Asiens.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

THE RACE
Joyn
THE RACE

THE RACE

Alle 3 Staffeln und Folgen