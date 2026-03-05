Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 05.03.2026

Die Uhr läuft: 100 Stunden bis zur Aussetzung. Zwischen Briefings, Packlisten und letzten Entscheidungen zeigt sich, wie schnell Planung in Realität kippt. Die Wildcard-Challenge bleibt präsent - sowohl als Kontext als auch als Druck im Hintergrund. Danach geht es nach Frankfurt zum Flughafen: Abschied vom Alltag und Fokus auf das, was kommt.

