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THE RACE

THE RACE - Wettrennen - Folge 10

JoynStaffel 3Folge 20vom 09.04.2026
THE RACE - Wettrennen - Folge 10

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THE RACE

Folge 20: THE RACE - Wettrennen - Folge 10

65 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Franz und Magda realisieren, dass eine frühere Begegnung folgenschwerer war als angenommen. Während in Thailand ein Treffen der ganz besonderen Art stattfindet, kommen Falk und Adrian vom Regen in die Traufe. Jerry und Kodiak entwickeln eine ganz eigene Strategie um Fremde anzusprechen, und keiner weiß, dass sich durch den Starkregen eine ganz neue Hürde anbahnt…

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