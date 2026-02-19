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THE RACE

Wildcard Challenge - Alles oder nichts: Köln - Folge 04

JoynStaffel 3Folge 5vom 19.02.2026
Wildcard Challenge - Alles oder nichts: Köln - Folge 04

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THE RACE

Folge 5: Wildcard Challenge - Alles oder nichts: Köln - Folge 04

62 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Jetzt zählt nur noch: Finish-Mode. Jerry sammelt Geld stempelt in Köln weiter durch. Kodiak nimmt den riskanten Weg, fährt schwarz und macht den Speedrun perfekt. Taube jagt hinterher, Käthe kämpft mit Kopfkino und Comeback, Marc will nach München und startet eine Extra-Challenge. Finale Energie: Wer bricht zuerst, wer stempelt zuletzt?

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