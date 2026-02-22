Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
THE RACE

Wildcard Challenge - Zielgerade, Drama, Anruf - Folge 05

JoynStaffel 3Folge 6vom 22.02.2026
Wildcard Challenge - Zielgerade, Drama, Anruf - Folge 05

Wildcard Challenge - Zielgerade, Drama, Anruf - Folge 05Jetzt kostenlos streamen

THE RACE

Folge 6: Wildcard Challenge - Zielgerade, Drama, Anruf - Folge 05

47 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Letzte Etappe: keine Ausreden mehr. Jerry gibt alles, um rechtzeitig nach München zu kommen. Taube vercheckt die Koordinaten, läuft falsch und trotzdem bis zum Ende. Käthe stempelt, ist spät dran aber zieht trotzdem weiter. Marc hats durchgezogen und stempelt final. Wer gewinnt den zweiten Platz?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

THE RACE
Joyn
THE RACE

THE RACE

Alle 3 Staffeln und Folgen