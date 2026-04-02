THE RACE - Hauptsache schnell! - Folge 08Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 17: THE RACE - Hauptsache schnell! - Folge 08
65 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Während Jerry sich netterweise opfert, mit zwei Damen in einem Bett zu nächtigen, macht Kodiak es sich auf dem Boden des Hostels bequem. Franz und Magda haben das große Ziel, endlich das Laos-Visum zu bekommen - aber Magda muss auch noch unbedingt ihre Haare waschen! OT & Hellge fangen an gut gelaunt rumzublödeln, während Falk & Adrian merken, dass die Überschwemmungen doch nicht so easy sind, wie sie gedacht haben.
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