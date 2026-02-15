Wildcard Challenge - Geschenktes Ticket, harte Nächte - Folge 03Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 4: Wildcard Challenge - Geschenktes Ticket, harte Nächte - Folge 03
60 Min.Ab 12
Ein Tag wie ein Plot-Twist: Jerry holt endlich Momentum und stempelt doppelt. Kodiak bekommt das Ticket-Geld in letzter Sekunde - Filmreif! Taube versprüht wie immer Good-Vibes, verschenkt Zeug und schläft im Wald wie ein echter Abenteurer. Käthe ist komplett offline. Marc dagegen: Party-Spawn, dann Flixbus-Sneak und Stempel.
