Wildcard Challenge - Geschenktes Ticket, harte Nächte - Folge 03

Staffel 3Folge 4
Wildcard Challenge - Geschenktes Ticket, harte Nächte - Folge 03

Folge 4: Wildcard Challenge - Geschenktes Ticket, harte Nächte - Folge 03

60 Min.Ab 12

Ein Tag wie ein Plot-Twist: Jerry holt endlich Momentum und stempelt doppelt. Kodiak bekommt das Ticket-Geld in letzter Sekunde - Filmreif! Taube versprüht wie immer Good-Vibes, verschenkt Zeug und schläft im Wald wie ein echter Abenteurer. Käthe ist komplett offline. Marc dagegen: Party-Spawn, dann Flixbus-Sneak und Stempel.

