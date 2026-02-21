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The Voice Kids

Blind Auditions 2: Schöne Töne und Komplimente für Talente

SAT.1Staffel 14Folge 2vom 21.02.2026
Blind Auditions 2: Schöne Töne und Komplimente für Talente

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Folge 2: Blind Auditions 2: Schöne Töne und Komplimente für Talente

91 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6

Die Stimmen sind geölt, die Coaches sind gespannt und das Publikum kann es nicht erwarten, endlich die Talente der zweiten Blind Auditions von "The Voice Kids" 2026 zu sehen! Auf der Bühne klingen die Stimmen ganz groß - und die Showeinlagen sind grandios. Aber nicht alle kleinen Künstler:innen können in die nächste Runde kommen. Beim wem schnellen die Hände der Coaches Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler sofort zum Buzzer? Ein schmaler Grat zwischen Glück und Enttäuschung.

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