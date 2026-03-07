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The Voice Kids

Blind Auditions 4: Auf die Buzzer, fertig, los!

SAT.1Staffel 14Folge 4vom 07.03.2026
Blind Auditions 4: Auf die Buzzer, fertig, los!

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The Voice Kids

Folge 4: Blind Auditions 4: Auf die Buzzer, fertig, los!

87 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6

Für die Coaches und die Talente geht es auch in der vierten Runde wieder ans Eingemachte. Die Talente wissen: Nur die Besten der Besten können sich einen Platz in den Teams sichern. Und auch die Coaches können sich nicht zurücklehnen. Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler geben alles, um die vielversprechendsten Talente bei "The Voice Kids" 2026 zu sich ins Team zu locken. Wird dabei immer mit fairen Mitteln gespielt? Nicht, wenn Michael Patrick Kelly "Boss of the Show" ist ...

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