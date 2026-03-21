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The Voice Kids

Battles in Concert 2: Zwischen Tränen und Träumen

SAT.1Staffel 14Folge 8vom 21.03.2026
Battles in Concert 2: Zwischen Tränen und Träumen

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The Voice Kids

Folge 8: Battles in Concert 2: Zwischen Tränen und Träumen

94 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6

Das ist die allerletzte Chance für die Talente, ins Finale einzuziehen! Bei den Coachings erfahren sie endlich, welchen Song sie in den Battles in Concert auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2026 performen. Nicht allen liegt jeder Song gleichermaßen - und trotzdem geben die Talente alles, um ihren Coach zu beeindrucken. Denn am Ende darf immer nur ein Talent als jedem Battle mit ins große Finale. Die Entscheidung fällt den Coaches dabei extrem schwer! Wer zieht ins große Finale ein?

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