Die 30 schönsten Momente aller ZeitenJetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 9: Die 30 schönsten Momente aller Zeiten
95 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6
Gänsehaut garantiert: "The Voice Kids - Die 30 schönsten Momente" geht auf eine aufregende Reise durch alle Staffeln der Musikshow und zeigt dabei die packenden Anfänge heutiger Stars wie Mike Singer oder Zoe Wees bei "The Voice Kids". Welche Coaches haben die lustigsten Aktionen geliefert? Wie haben Star-Gäste wie Ed Sheeran oder Matthias Schweighöfer die Zuschauer überrascht? Und: Welche Talente singen sich erneut in die Herzen der Zuschauer?
Weitere Folgen in Staffel 14
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