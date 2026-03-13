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The Voice Kids

Blind Auditions 5: Ein musikalisches Fest!

SAT.1Staffel 14Folge 5vom 13.03.2026
Blind Auditions 5: Ein musikalisches Fest!

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The Voice Kids

Folge 5: Blind Auditions 5: Ein musikalisches Fest!

95 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6

Es ist der eine Moment, der alles entscheidet! Auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2026 hoffen alle begabten Talente, die Coaches von ihrem Talent überzeugen zu können. Wer kann Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler in den fünften Blind Auditions von sich überzeugen und die Buzzer abstauben? Nur die besten Stimmen können die Coaches einnehmen und sich die Plätze in einem der begehrten Teams sichern. Dabei konkurrieren verschiedene Musikstile und Klangfarben miteinander.

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