Blind Auditions 5: Ein musikalisches Fest!Jetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 5: Blind Auditions 5: Ein musikalisches Fest!
95 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6
Es ist der eine Moment, der alles entscheidet! Auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2026 hoffen alle begabten Talente, die Coaches von ihrem Talent überzeugen zu können. Wer kann Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler in den fünften Blind Auditions von sich überzeugen und die Buzzer abstauben? Nur die besten Stimmen können die Coaches einnehmen und sich die Plätze in einem der begehrten Teams sichern. Dabei konkurrieren verschiedene Musikstile und Klangfarben miteinander.
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