Battles 4: Magische Auftritte und stolze Coaches

ProSiebenStaffel 13Folge 13vom 02.11.2023
120 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6

Die Battles von "The Voice" 2023 gehen in die vierte Runde! Die Talente müssen in den Battles nicht nur die Coaches überzeugen, sondern sich auch gegen ihre Battle-Partner beweisen. Wer schafft es in die Teamfights und wer muss die Show verlassen?

