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The Voice of Germany

Teamfights 2: Diese Runde wird in die Geschichte eingehen!

SAT.1Staffel 13Folge 16vom 17.11.2023
Teamfights 2: Diese Runde wird in die Geschichte eingehen!

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Folge 16: Teamfights 2: Diese Runde wird in die Geschichte eingehen!

117 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 6

In den neuen Teamfights heißt es: Team gegen Team. Zunächst singt je ein Talent pro Team und nimmt auf einem von vier Hotseats Platz. Das fünfte Talent fordert eins dieser vier Talente heraus. Danach entscheidet das Publikum, welches dieser beiden Talente auf den Hotseat bekommt. Nach acht Herausforderungen gehen vier Halbfinalist:innen hervor.

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