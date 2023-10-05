Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Blind Auditions 5: Der Kampf um die besten Stimmen geht weiter

ProSiebenStaffel 13Folge 5vom 05.10.2023
Blind Auditions 5: Der Kampf um die besten Stimmen geht weiter

Blind Auditions 5: Der Kampf um die besten Stimmen geht weiterJetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 5: Blind Auditions 5: Der Kampf um die besten Stimmen geht weiter

115 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 6

In der 5. Runde der Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2023 begeistern die Talente das Publikum mit energiegeladenen Performances. Da müssen sich auch die Coaches mächtig ins Zeug legen, um die besten Stimmen vom eigenen Team zu überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
ProSieben
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen