Teamfights 3: Welche Talente singen sich ins Halbfinale von "The Voice" 2023?Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 17: Teamfights 3: Welche Talente singen sich ins Halbfinale von "The Voice" 2023?
118 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 6
In den Teamfights heißt es: Team gegen Team. Zunächst singt je ein Talent pro Team und nimmt auf einem von vier Hot Seats Platz. Das fünfte Talent fordert eins dieser vier Talente heraus. Danach entscheidet das Publikum, welches dieser beiden Talente auf den Hot Seat bekommt. Nach acht Herausforderungen gehen vier Halbfinalist:innen hervor.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick