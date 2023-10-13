Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härter!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 8: Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härter!
125 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 6
Auch in der achten Blind Audition von "The Voice of Germany" 2023 überzeugen die Talente mit beeindruckenden Stimmen und gefühlvollen Auftritten, da müssen auch die Coaches sich beweisen!
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick