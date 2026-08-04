TMDA
Folge 58: Krabben im Kettenhemd
85 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Halbpervers oder vollpervers? Bushido mit einem Bahnticket, Playmobil an der Grenze, eine neue Nationalhymne, die verrücktesten Startup-Ideen seit Langem und ein Traum, der irgendwo zwischen Immobilienbesichtigung, Padelhalle und Horrorfilm eskaliert. Dazu diskutieren wir über KI-Musik, Barbara Schöneberger, die berühmtesten Frauen Deutschlands, MegaPark-Schlager, Frank Thelen als Karriereleiter und warum man besser niemals "Mausi" ruft, wenn gerade kein Hund zu sehen ist. Eine Folge, die komplett entgleist – und genau deshalb wahrscheinlich zu unseren Lieblingsfolgen gehört.
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