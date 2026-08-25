Der Ring am Hundeschwanz, der die Wurst eintütetJetzt kostenlos streamen
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Folge 61: Der Ring am Hundeschwanz, der die Wurst eintütet
Ein Ring am Hundeschwanz mit Bewegungssensor, der die Wurst im Fallen eintütet und zuknotet. Ein goldener Plattenspieler, auf den Nisse seit 26 Jahren aufpasst, ohne dass ihn je jemand zurückgefordert hat. Und eine Verschwörungstheorie über Fußball-Siegerehrungen, bei der die Kamera immer im falschen Moment wegschwenkt. Fynns Startup-Idee der Woche ist der Dog Kack Catcher (DKC): Tannenbaum-Einpackmechanismus, Kotanalyse, Ernährungs-App, 36 Euro einmalig, Erweiterung für Menschen in Planung. Nisse vergibt 7 von 24 Punkten. Im Verlaffelland wären es 13, und damit ist auch gleich eine neue Bewertungskategorie geboren. Außerdem: Warum André Wiersig nach 18 Stunden Ostsee 11 Kilo mehr wog. Warum ein Sanitärmann namens Ronny einen 7-Euro-Dichtungsring beinahe für 600 Euro besorgt hätte. Warum Fynns Dachboden ein Testament ohne Papier ist. Eine ehrliche Klarstellung zur Andrew-Tate-Diskussion. Sehr viel Respekt für Gemischtes Hack. Und Michael Jackson, der eine ganze Folge lang aus dem Nichts auftaucht. Die Themen • Dog Kack Catcher (DKC): vollautomatisches Hundekot-Management für 36 Euro • Verlaffelland: die neue Bewertungsstufe für Ideen, die nur in einer besseren Welt funktionieren • BOW und BMW: Beleg ohne Wissenschaft, Beleg mit Wissenschaft • Die Kamera-Verschwörung bei Fußball-Siegerehrungen • André Wiersig: 18 Stunden Ostsee, 11 Kilo schwerer • Andrew Tate, ein Kommentar von Steffen und ein CG Hilscher • Ronny, der Dichtungsring und 1.000 Euro Schaden • Der Dachboden als kuratierter Nachlass für zukünftige Schatzsucher • Ein vergoldeter Technics SL-1200 MK2, seit 26 Jahren in Verwahrung • Warum gestresste Tomaten klicken und warum in eurem Blut Gold steckt
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