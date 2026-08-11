TMDA
Folge 59: Der große ADHS Test
Ein fremder Rennradfahrer bleibt mitten in Kreuzberg stehen, schaut Nisse tief in die Augen und sagt nur: „Tja.“ Was wollte dieser Mann? Eine Drohung? Eine Prophezeiung? Der Beginn einer Profikarriere bei der Tour de France? Oder vielleicht einfach der bislang unbekannte Bruder?Während dieses Rätsel ungelöst bleibt, wird nebenbei eine kleine Armee aus Babyrobotern gegründet, die Fußleisten putzt, Kaffee bringt und sich zu einem gigantischen Turm stapelt, um Veluxfenster einzubauen. Fynn entwickelt außerdem Corty Soul, die vermutlich milliardenschwere Idee, mit der wir endlich herausfinden, welche Menschen, Autobahnfahrten, Telefonate und Salate uns heimlich mit Kortisol vollpumpen.Dazu: Christopher Nolans angeblicher Hitman-Bruder, Walt Disneys Frozen-Verschwörung, Ryan Sheckler auf Fynns altem Hausboot, eine Kamera, die erkennt, ob irgendwas im Essen schimmelt – und die endgültige Erkenntnis, dass TMDA möglicherweise gar kein Podcast ist, sondern ein einstündiger Belastungstest für neurodivergente Gehirne.Wer bis zum Ende noch folgen kann, lernt außerdem, warum es Engländer gibt, aber keine Finnländer – und warum das perfekte Kind selbstverständlich Plus Quam Perfekt heißen muss.Themen• TMDA als ultimativer Neurodivergenz-Test
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