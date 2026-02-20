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Trio mit vier Fäusten

Mord in schwarzen Rillen

OneGateStaffel 1Folge 10vom 20.02.2026
Mord in schwarzen Rillen

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Trio mit vier Fäusten

Folge 10: Mord in schwarzen Rillen

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Dell, der Sänger einer Rockgruppe, entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Wenig später erfährt er zu seinem Entsetzen, dass bereits ein gefälschtes Gedenkalbum seiner Rockgruppe erschienen ist. Nun ist klar, dass Alan Singer, der Chef der Schallplattenfirma, dahinter steckt. Dell versucht, diesen zu erpressen. Der skrupellose Geschäftsmann erteilt daraufhin einen neuen Mordauftrag - diesmal mit Erfolg. Inzwischen aber hat ein Fanclub die Riptide-Detektive eingeschaltet.

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