Das Geheimnis der SchwesternJetzt kostenlos streamen
Trio mit vier Fäusten
Folge 12: Das Geheimnis der Schwestern
47 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Die Detektive werden von Cody Allens neuer Freundin Sheila um Hilfe gebeten: Sie sollen Sheilas Schwester Marcy suchen, die seit geraumer Zeit spurlos verschwunden ist. Schon bald werden die Detektive fündig: Die Spur der Vermissten führt zu einem Bordell - in dem Marcy arbeitet. Zwischen dem Bordellbesitzer und den drei Ermittlern kommt es zu einer Verfolgungsjagd, in deren Verlauf Cody schwer verletzt wird - und nun haben die Detektive ein persönliches Interesse an dem Fall.
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