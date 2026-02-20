Trio mit vier Fäusten
Folge 9: Im Meer verschollen
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Murrays Schwester, Dr. Melba Bozinsky, hat herausgefunden, dass im Zweiten Weltkrieg vor Kaliforniens Küste ein deutsches U-Boot gesunken ist, das Goldbarren an Bord hatte. Die Suche entwickelt sich zu einer gefährlichen Angelegenheit, da es einige Rivalen gibt, die es ebenfalls auf Wrack und Ladung abgesehen haben. Doch schließlich gelingt es den dreien, den Inhalt des U-Bootes zu bergen. Dabei handelt es sich aber nicht um Gold, sondern um geheime Dokumente der Deutschen.
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