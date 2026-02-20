Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trio mit vier Fäusten

Gefährliche Nachbarn

OneGateStaffel 1Folge 7
Gefährliche Nachbarn

Gefährliche NachbarnJetzt kostenlos streamen

Trio mit vier Fäusten

Folge 7: Gefährliche Nachbarn

47 Min.Ab 12

Der Arzt Robert Atkins ist Gangstern zum Opfer gefallen, die von seiner Yacht aus einen Coup vorbereiten wollen. Anschließend machen die Gangster einen Fehler, als sie Murray auf der Riptide überfallen. Er stellt fest, auf wen die Yacht zugelassen ist, von der aus die Gangster operieren. Die Detektive suchen Atkins auf - und finden die Polizei vor, die den Mord bereits untersucht. Man verdächtigt Sherry, die Ex-Freundin des Arztes. Das Riptide-Trio beschließt, Sherry zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trio mit vier Fäusten
OneGate
Trio mit vier Fäusten

Trio mit vier Fäusten

Alle 3 Staffeln und Folgen