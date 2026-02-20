Trio mit vier Fäusten
Folge 7: Gefährliche Nachbarn
47 Min.Ab 12
Der Arzt Robert Atkins ist Gangstern zum Opfer gefallen, die von seiner Yacht aus einen Coup vorbereiten wollen. Anschließend machen die Gangster einen Fehler, als sie Murray auf der Riptide überfallen. Er stellt fest, auf wen die Yacht zugelassen ist, von der aus die Gangster operieren. Die Detektive suchen Atkins auf - und finden die Polizei vor, die den Mord bereits untersucht. Man verdächtigt Sherry, die Ex-Freundin des Arztes. Das Riptide-Trio beschließt, Sherry zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick