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Trio mit vier Fäusten

Mit Fischen und Netzen

OneGateStaffel 1Folge 13vom 20.02.2026
Mit Fischen und Netzen

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Trio mit vier Fäusten

Folge 13: Mit Fischen und Netzen

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Der Delfin-Trainer Roy Hanson wird Opfer eines überaus mysteriösen Autounfalles. Als wenig später auf Hansons Frau Jody ein Überfall verübt wird, glaubt Lieutenant Quinlan, dass es um Drogen geht. Die "Drei von der Riptide" recherchieren und kommen dahinter, dass Hanson seine Delfine auf das Verstecken und Transportieren von Rauschgift trainiert hatte. Um die Hintermänner zu entlarven, nutzen die Detektive diesmal auch die Hilfe der intelligenten Meeresbewohner.

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