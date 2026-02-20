Trio mit vier Fäusten
Folge 4: Der Lockvogel
47 Min.Ab 12
Lane Preston verkauft sein Restaurant in King Harbor, um mit seiner jungen, attraktiven Frau Dee Dee das Leben in Mexiko zu genießen. Als Lanes Tochter Brandy längere Zeit nichts mehr von ihrem Vater hört, wird sie misstrauisch: Sie engagiert das Riptide-Trio. Die Detektive stellen fest, dass Dee Dee mit Gangstern unter einer Decke steckt. Sie heiratete Lane nur, um an sein Geld zu kommen. Murray macht sich an sie heran und wird kurz darauf von den Gangstern entführt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick