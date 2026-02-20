Trio mit vier Fäusten
Folge 5: Unter Mordverdacht
46 Min.Ab 12
Alison London, die ihren Freund erstochen haben soll, befindet sich seit drei Jahren in einer Nervenheilanstalt. Nun ist es dem unsicheren und hilflos wirkenden Mädchen gelungen, aus der Anstalt auszubrechen. Alison bittet das Riptide-Trio um Hilfe: Sie kann sich nicht mehr erinnern, was damals geschehen ist. Die Ermittlungen der Detektive ergeben, dass Alisons Freund mehrere Freundinnen hatte. Darunter die Nymphomanin Heather Wilson - die rasend eifersüchtig war.
