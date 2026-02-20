Trio mit vier Fäusten
Folge 11: Die Erbschaft
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6
Die Nichte des verstorbenen Millionärs Gordon ist davon überzeugt, dass ihr Onkel umgebracht wurde, und zieht die "Drei von der Riptide" zu Rate. Die Freunde werden schnell stutzig, da Versicherungsagent Fenner die Ermittlungen behindert. Nachdem auch Lieutenant Parisi den Detektiven gegenüber erwähnt, dass sich Fenner unkooperativ verhält, schmiedet das Trio einen Plan: Sie wollen sich inkognito bei der Versicherung einschleusen ...
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