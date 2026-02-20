Trio mit vier Fäusten
Folge 19: Dunkle Geschäfte
46 Min.Ab 12
Die "Drei von der Riptide" erhalten von dem Unternehmer Langston den Auftrag, konkrete Beweise dafür zu liefern, dass Langston aus Bestechungsgründen bei Regierungsaufträgen nicht mehr berücksichtigt wird. Eine heikle Aufgabe für die drei, zumal einer der bestechlichen Beamten kein Unbekannter für sie ist: Es handelt sich um Michael Todd, den Verlobten von Joanna Parisi. Die beiden stehen kurz vor der Hochzeit - doch nun setzt sich Joannas Zukünftiger nach Peking ab ...
