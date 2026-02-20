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Trio mit vier Fäusten

In fremdem Auftrag

OneGateStaffel 3Folge 4
In fremdem Auftrag

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Trio mit vier Fäusten

Folge 4: In fremdem Auftrag

46 Min.Ab 12

Die Detektive von der "Riptide" arbeiten diesmal in persönlicher Sache: Die Detektei droht Pleite zu gehen! Cody und Murray haben sich entschlossen, den Laden an einen großen Konkurrenten zu verkaufen, Nick hingegen will dies mit allen Mitteln verhindern. Doch das ist nur der Anfang - maskierte Männer dringen in das Boot ein und durchsuchen es. Kurz darauf wird ein Freund der drei, ein Wachmann des Konkurrenten, ermordet. Die Freunde müssen der Sache auf den Grund gehen ...

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