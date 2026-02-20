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Trio mit vier Fäusten

Robin und Marian

OneGateStaffel 3Folge 7vom 20.02.2026
Robin und Marian

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Trio mit vier Fäusten

Folge 7: Robin und Marian

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Ein moderner Robin Hood beschäftigt die "Drei von der Riptide": Der Eisverkäufer Robin hat sich seinen Namensvetter zum großen Idol erkoren und will sich wie dieser als Wohltäter der Menschheit hervortun. Was er bei Reichen gestohlen hat, verteilt er an Bedürftige und Arme. Der naive Robin erkennt nicht, dass es sich bei einem Teil seines Diebesgutes um Druckplatten für Banknoten handelt - und so sind ihm schon bald Gangster von viel schwererem Kaliber auf den Fersen ...

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