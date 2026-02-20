Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trio mit vier Fäusten

Der Wettstreit

OneGateStaffel 3Folge 18
Der Wettstreit

Trio mit vier Fäusten

Folge 18: Der Wettstreit

45 Min.Ab 12

In einem Zeitungsartikel über die "Drei von der Riptide" wird Nick als der Boss des Trios dargestellt - da bleiben Streitereien nicht aus. Schließlich wollen Cody und Murray ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Lieutenant Parisi hat eine salomonische Idee: Die drei sollen einen Wettbewerb austragen. Jeder übernimmt einen Fall, und wer den seinen zuerst löst, ist Sieger. Die drei Fälle hängen jedoch zusammen, sodass ein eindeutiger Gewinner nicht ermittelt werden kann ...

