Trio mit vier Fäusten
Folge 12: Auf immer und ewig
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Sonderauftrag für die "Drei von der Riptide": Andrew Fitzsimmons Carlton III, ein Millionär mit Sinn für ausgefallene Ideen, will unbedingt ein Fotomodell wiedersehen, in das er sich verliebt hat. Die Detektive sollen sich für ihn auf die Suche nach der schönen Danielle machen. Was weder Carlton noch die Spürnasen ahnen: Das Model ist die Tochter eines berüchtigten Mafiabosses, Monty Paradise. Und so gerät das Trio plötzlich in das Kreuzfeuer der "ehrenwerten Gesellschaft" ....
Weitere Folgen in Staffel 3
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