Trio mit vier Fäusten
Folge 16: Mit harten Bandagen
47 Min.Ab 12
Die "Drei von der Riptide" werden von Hal Potter, dem Manager eines Baseball-Clubs, alarmiert, weil Potter vermutet, dass in seinem Team drogensüchtige Spieler sind. Doch damit nicht genug: Als die Detektive mit ihren Recherchen beginnen, wird auf einige Team-Mitglieder ein Mordanschlag verübt. Hinter einem der Spieler verbirgt sich der reiche Unternehmer Jason Young, der hier unter Pseudonym seinem liebsten Hobby, dem Baseball, nachgeht. Ihm galt eigentlich der Anschlag ...
